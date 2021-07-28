نتائج المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو 2020 | فوز في القدم واليد وخروج مشرف لعمر عصر

حققت البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، إيجابية في اليوم السادس خلال المنافسة في أكثر من لعبة سواء كانت فردية أو جماعية، أبرزها تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لدور ربع نهائي، وفوز منتخب اليد على اليابان، لكن الجانب السلبي هو إخفاق السباحة فريدة عثمان.

ويستعرض موقع “الخليج 365” منافسات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، يوميًا وذلك في التقرير التالي..

استطاع المنتخب المصري الأولمبي أن يكتب التاريخ، بعد الصعود لدور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، كثاني المجموعة الثالثة النارية برصيد 4 نقاط رفقة المنتخب الإسباني المتصدر برصيد 5 نقاط، بينما ودع أستراليا والأرجنتين البطولة.

وفاز المنتخب المصري الأولمبي على نظيره الأسترالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب مياجي بمدينة ريف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على اليابان، بنتيجة 33-29، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بعد الفوز على البرتغال واليابان، بينما خسارة مواجهة الدنمارك في الجولة الثانية، ليضع الفراعنة قدما نحو ربع النهائي.

وحقق منتخب مصر في سلاح السابر، إنجازا تاريخيًا بعدما حصل على المركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على إيران في المباراة التصنيفية بنتيجة 45-24، خاصة وأنه الإنجاز الأفضل لمصر في هذه اللعبة المركز الثامن في أولمبياد بكين 2008.

فيما ودع لاعب مصر في تنس الطاولة عمر عصر منافسات أولمبياد طوكيو من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الصيني ما لونج بأربعة أشواط مقابل شوط واحد.

وخرج عمر عصر بأداء مشرف، إذ أصبح أول مصري في تاريخ الأولمبياد يصل للدور ربع النهائي في منافسات تنس الطاولة، لكنه اصطدم باللاعب الصيني ما لونج صاحب ذهبية أولمبياد دورة 2016 وبطل العالم في ثلاث مرات سابقة.

وكان الجانب السلبي اليوم، هو إخفاق السباحة المصرية فريدة عثمان في التأهل لنصف نهائي منافسات 100 متر حرة للسيدات، بعد أنهت تصفيتها في المركز الثالث بـ 55 ثانية و74 جزءا من الثانية، وتواجدت في المركز 33 بشكل عام في التصفيات