شاهد فيديو مباراة اهداف اسبانيا والارجنتين في اولمبياد طوكيو 2020.. ميرينو يصعق التانجو ويسعد مصر

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا والارجنتين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021.

صعد المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، بعد تعادله مع الارجنتين بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما.

ورفع منتخب اسبانيا رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل، على الرغم من تساوي المنتخب الأرجنتيني مع منتخب مصر في عدد النقاط (4) لكل منهما، لكنه التانجو احتل المركز الثالث وودع البطولة بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب كوت دي فوار في دور ربع النهائي، بينما سيلعب المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل في الدور ذاته، والذي تقام مبارياته يوم السبت المقبل.

وانطلقت صافرة بداية مواجهة اسبانيا والارجنتين من الحكم الأمريكي “اسماعيل الفتح”، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وافتتح لاعب خط الوسط ميكيل ميرينو التسجيل لصالح منتخب اسبانيا في الدقيقة (67)، بعدما مهد له داني أولمو كرة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يمينية على يسار الحارس، لتستقر في شباكه.

وأدرك لاعب الوسط توماس بيلمونت هدف التعادل لـ منتخب الارجنتين في الدقيقة (86)، من ضربة ركنية نُفذت عالية ومقوسة داخل منطقة الجزاء، قابلها برأسية قوية باغتت الحارس أوناي سيمون وسكنت شباكه.

شاهد فيديو مباراة اهداف اسبانيا والارجنتين في اولمبياد طوكيو 2020