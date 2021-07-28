أولمبياد طوكيو 2020 | 4 ملامح من صعود منتخب مصر الأولمبي لربع النهائي

استطاع المنتخب المصري الأولمبي أن يكتب التاريخ، بعد الصعود لدور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، كثاني المجموعة الثالثة النارية برصيد 4 نقاط رفقة المنتخب الإسباني المتصدر برصيد 5 نقاط، بينما ودع أستراليا والأرجنتين البطولة.

وفاز المنتخب المصري الأولمبي على نظيره الأسترالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب مياجي بمدينة ريف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وظهرت 4 ملامح خلال مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأسترالي في السطور التالية..

تألق الشناوي

شهدت الثلاث مباريات التي خاضها المنتخب الأولمبي تألق الحارس محمد الشناوي، ولم يستقبل سوى هدف وحيد، لكنه برع في مواجهة اليوم أمام إستراليا وتصدى لأكثر من كرة كادت أن تغير مسار اللقاء.

وحصل الشناوي على أفضل لاعب في مواجهة أستراليا، مثلما حصل عليها في المباراة الأولى أمام إسبانيا، إذ نجح في التصدى لـ5 تسديدات على مرماه من اصل 5، منهم تسديدتين داخل منطقة الجزاء، وتصدى لـ9 تسديدات من أصل 10 خلال البطولة حسبما ورد بموقع SofaScore.

التسجيل للمرة الأولى

استطاع المنتخب المصري أن يسجل للمرة الأولى في البطولة، بعدما فشل في التسجيل في أول مباراتين، وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول في الدقيقة ٤٤ من عمر المباراة بعد توغل من رمضان صبحي داخل المنطقة ومرواغة الدفاع وعرضية لريان.

وأضاف عمار حمدي البديل الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد عرضية من ناصر منسي البديل داخل المنطقة، سددها في الشباك واحتسبها الحكم بعد قرار الفار.

تكرار سيناريو 2001

حدثت المعجزة للمرة الثانية مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب، إذ كانت المرة الأولى في كأس العالم للشباب ٢٠٠١ وتعادلت مصر مع جامايكا، سلبيًا بدون أهداف، ثم خسر أمام الأرجنتين بسبعة أهداف مقابل هدف، ثم فاز الفراعنة على منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف.

واستطاع منتخب الشباب بقيادة شوقي غريب ومعه ثنائي الجهاز الفني محمد شوقي ووائل رياض كلاعبين وقتها، حصد الميدالية البرونزية، وهو ما حدث في أولمبياد طوكيو بالتعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا ثم الخسارة ضد الأرجنتين والفوز على استراليا.

موعد مع حامل اللقب

ضرب المنتخب المصري موعدًا مع نظيره البرازيلي، في دور ربع النهائي، بعدما حسم السامبا بطاقة التأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يلتقي المنتخب الإسباني بثاني المجموعة كوت ديفوار الذي تأهل برصيد 5 نقاط.

ويعتبر المنتخب البرازيلي حامل اللقب بعد الفوز بالبطولة والتتويج بالميدالية الذهبية، وذلك بعد لقاء شيق في النهائي أمام ألمانيا امتد إلى الحصص الإضافية إثر نهاية وقته الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن تفصل نتيجته الركلات الترجيحية التي فازت بها البرازيل بفضل ركلة نيمار الأخيرة الناجحة.