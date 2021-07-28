رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع موهبة غرناطة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع صانع الألعاب الشاب، أنتونيو أراندا، لمدة موسمين، في صفقة مجانية، عقب انتهاء تعاقده مع نادي غرناطة في الصيف الحالي.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا، أفاد خلاله تعاقده مجانًا مع صانع الألعاب الشاب، أنتونيو أراندا، بعد انتهاء عقده مع غرناطة، في الصيف الحالي.

وقال النادي الكتالوني في بيانه:” أن أنتونيو أراندا، صاحب الـ20 عامًا، وقع على عقد لمدة عامين، على أن ينتهي في يونيو 2023″ .

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن أنتونيو أراندا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ قيمته 50 مليون يورو، وفي حال صعوده للفريق الأول، ستصبح قيمته 100 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع 4 صفقات في الصيف الحالي، منها 3 صفقات مجانية، هي: سيرجيو أجويرو، إريك جارسيا وممفيس ديباي، وإيمرسون رويال مقابل 9 ملايين يورو.