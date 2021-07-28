نتيجة مباراة مصر واستراليا في اولمبياد طوكيو 2020.. فعلها الفراعنة

تعرف على نتيجة مباراة مصر واستراليا لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021.

خطف منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي اولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على استراليا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مياجي بمدينة ريفو.

واستفاد المنتخب المصري من تعادل الارجنتين مع اسبانيا، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفارق الأهداف عن التانجو بعدما تساوى المنتخبين في عدد النقاط (4) لكل منهما، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإسباني الذي تصدر المجموعة.

وسيواجه الفراعنة متصدر المجموعة الرابعة “منتخب البرازيل” في ربع النهائي، بينما ستلعب إسبانيا مع كوت دي فوار التي تأهلت على حساب ألمانيا.

وقدم منتخب مصر اداءً رائعًا خلال الشوط الأول أمام استراليا، ونجح في ترجمة أفضليته، بتسجيل الهدف الأول في اولمبياد طوكيو 2020، عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان.

وظهرت خطورة المنتخب المصري في الدقيقة الرابعة، عندما قابل أحمد ياسر ريان كرة عرضية جاءت من الركنية، برأسية وصلت إلى صلاح محسن في مواجهة المرمى ليطيح بالكرة أعلى من المرمى بطريقة غريبة.

وبعدها بدقيقة واحدة أضاع صلاح محسن فرصة أخرى، حينما تلقى تمريرة عالية من طاهر طاهر داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة بالقدم اليمنى بعيدة عن المرمى.

وظهر منتخب استراليا هجوميًا في مناسبة واحدة خلال الشوط الأول، وكانت من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة (23)، انتهت عند ديلان بياريس الذي أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع المصري.

وخطف منتخب مصر الهدف الأول قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق أحمد ياسر ريان، بعد مجهود فردي رائع من الجناح الأيسر رمضان صبحي.

وتلقى رمضان صبحي تمريرة من طاهر طاهر على الجهة اليسرى، ونجح في المرور من مدافع منتخب استراليا بمهارة رائعة، قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويمرر إلى ريان ليسكن الكرة في الشباك بتسديدة مباشر استقرت في الشباك.

الشناوي يتألق، وعمار يحسمها

دخل منتخب استراليا الشوط الثاني بقوة من أجل تعديل النتيجة واحياء آماله في بلوغ الدور الثاني، ولكن حارس منتخب مصر “محمد الشناوي” وقف سدًا منيعًا أمام رشاقة الكانجارو.

والبداية كانت في الدقيقة (49)، عندما أبعد الشناوي كرة عرضية بقبضة اليد، وصلت إلى لاعب استراليا الذي سدد كرة تصدى لها حارس الاهلي بثبات.

وكان نيكولاس دو أجوستينو قريب من تسجيل هدف التعادل لمنتخب استراليا في الدقيقة (56)، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وفوت رمضان صبحي فرصة مباغتة استراليا بالهدف الثاني في الدقيقة (62)، حينما تلقى تمريرة سحرية من أحمد ياسر ريان، حاول مراوغة الحارس، ولكنه أنقض على الكرة وأبعدها من أمامه.

وكاد يخطف البديل عمار حمدي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة (70)، بعدما روض تمريرة رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت في العارضة، وعادت إلى رمضان الذي سددها فوق المرمى.

وظهر الشناوي من جديد في الدقيقة (80) حين تصدى لتسديدة أرزاني من على حدود منطقة الجزاء ببراعة، قبل أن يفرض نفسه نجمًا للمباراة بتصديه لرأسية توماس دينج من على خط المرمى في الدقيقة (83).

وقضا عمار حمدي على أحلام المنتخب الاسترالي بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر عند الدقيقة (85)، من متابعة لتسديدة المهاجم ناصر منسي المرتدة من يد الحارس توماس جلوفير.

وواصل الشناوي تألقه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما تصدى لتسديدة مهاجم استراليا من زاوية صعبة، لتنتهي المباراة بفوز مصر على استراليا بنتيجة (2-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة مصر واستراليا في اولمبياد طوكيو 2020