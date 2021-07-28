صفقات ريال مدريد | بيريز رفض التعاقد مع بوجبا من أجل حسم صفقة القرن

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد رفض التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكان مانشستر يونايتد قد توصل لاتفاق مع الميرينجي، للظفر بخدمات المدافع رافاييل فاران مقابل 50 مليون يورو، وأعلن الناديان عن الصفقة بشكل رسمي، أمس الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد اقترح على رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صفقة تبادلية بنقل بوجبا إلى سانتياجو بيرنابيو مقابل فاران، وعدم إدراج أي أموال في الصفقة، لكن إدارة الملكي رفضت وطلبت المال فقط.

وأضافت الصحيفة: “ريال مدريد ركز على المال، حيث يفكر في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهو الهدف الكبير للميرينجي في الميركاتو الصيفي 2021″.

ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، ولا يبدو أنه سيوافق على التجديد، بينما يسعى باريس سان جيرمان ويوفنتوس لضمه، خلال الميركاتو الصيفي 2021.