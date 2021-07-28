بعد بنزيما.. ريال مدريد يُعلن إصابة الوافد الجديد ألابا بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني، إصابة صفقته الجديدة المدافع النمساوي ديفيد ألابا، بفيروس كورونا، واستبعاده من تدريبات الفريق التحضيرية المقامة حاليًا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:” يُبلغ نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار لاعب الفريق ديفيد ألابا قد جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد”.

وكان ألابا متواجدًا في تدريبات المرينجي الصباحية، اليوم الأربعاء، ثم غادر المران فجأة دون الكشف عن أي تفاصيل حتى أصدر النادي بيانه يعلن فيه إصابة الوافد الجديد بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها ألابا إصابته بفيروس كورونا بالفعل بعدما جاءت الـ3 مسحات إيجابية، مما يعني استبعاده عن المعسكر التحضيري الحالي.

الجدير بالذكر أن، النمساوي الدولي كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي.

وكان نادي ريال مدريد، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بفيروس كورونا بحسب ما نشر في موقعه الرسمي.