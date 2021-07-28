فاركو ينافس بيراميدز على ضم عبد الله جمعه من الزمالك

دخل نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، في منافسة شرسة مع نادي بيراميدز للتعاقد مع الظهير الأيسر للزمالك عبدالله جمعه، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويتبقى في عقد عبد الله جمعه مع الزمالك موسم أخر وينتهي عقده بنهاية الموسم المُقبل، بعد أن تعاقد معه الأبيض قادمًا من نادي إنبي لمدة 5 مواسم، في الميركاتو الصيفي 2017.

ودخل عبد الله جمعه في أزمة مع المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما قرر الأخير استبعاده من معسكر الفريق حاليًا ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد للمباراة المُقبلة أمام غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، ترغب في تجديد عقد عبد الله جمعه خشية أن تخسره مجانًا خاصة وأنه يحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المُقبلة بعد دخوله المنطقة الحرة دون الرجوع لناديه، ومن ثم إعارته لبيراميدز الذي طلب ضمه، لكن الأمور تعقدت.

ويريد نادي فاركو التعاقد مع اللاعب، خاصة وأنه وكيل عبدالله جمعه هو جون إدوارد والذي يتولى منصب المشرف العام على الكرة ومسؤول التعاقدات في نادي فاركو، كما ان المدير الفني للفريق مجدي عبدالعاطي أبدى إعجابه بمستوى اللاعب.

وابتعد عبد الله جمعه عن المشاركة خلال المباريات الأخيرة للزمالك، بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي للركبة، ويخوض برنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة في المواجهات المُقبلة.