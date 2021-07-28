شكرا لقرائتكم خبر عن تصدي عالمي لمحمد الشناوي يحافظ على تقدم المنتخب الأوليمبي أمام استراليا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي بطريقة رائعة ويمنع هدف مؤكد لمنتخب أستراليا ، ويحافظ على تقدم الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة لاوليمبياد طوكيو.

شهدت الدقيقة 62 فرصة خطيرة لمنتخب مصر الأوليمبي عن طريق رمضان صبحي تصدى لها حارس المنتخب الأسترالي ببراعة قبل أن تصطدم بيد رمضان ضمن مباريات الجولة الثالثة لاوليمبياد طوكيو 2021.

كما شهد اللقاء خروج صلاح محسن معترضا على تبديله بنزول عمار حمدي .

تقدم منتخب مصر الأوليمبي في التقدم على أستراليا بهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف لأحمد ياسر ريان من صناعة رمضان صبحي أحد أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي في الشوط الأول ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة باوليمبياد طوكيو .

مع بداية الشوط الثاني لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام استراليا شهد اللقاء سيطرة واستحواذ من قبل لاعبي منتخب استراليا على أمل تعديل النتيجة بعد إنتهاء الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد في الشوط الأول.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

أهدر صلاح محسن مهاجم منتخب مصر الأوليمبي فرصتين للمنتخب أمام استراليا في المباراة المقامة حاليا ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة باوليمبياد طوكيو .

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل فريقه الذى سيواجه أستراليا فى الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو ، و جاء كالتالي : محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.

وشهد تشكيل المنتخب عدة تغييرات تمثلت في الآتي :

-عودة طاهر محمد طاهر للمشاركة أساسيا بعد مشاركته في المباراة الأولى أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي ، ثم شارك إحتياطي في المباراة الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني .

-صلاح محسن يظهر أساسيا للمرة الأولى في الاوليمبياد بعد أن كان إحتياطيا في مباراتي اسبانيا و الأرجنتين.

-عودة عمار حمدي للدكة بعد أن كان أساسيا في مباراة الأرجنتين ، و إحتياطيا في مباراة اسبانيا.

-الدفع برباعي هجومي متمثل في رمضان صبحي و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و أحمد ريان لتحقيق الفوز أمام أستراليا .

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كلاً من : محمد صبحي و عمار حمدي و ناصر ماهر و إبراهيم عادل و إمام عاشور و أحمد رمضان بيكهام و ناصر منسي.