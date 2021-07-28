شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه عقوبة معروف يوسف بالاستئناف والمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، القيام بالاستئناف علي العقوبة الصادرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أحقية النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق السابق والبنك الأهلي حاليا، بتقاضي 8 ملايين جنيه من القلعة البيضاء.

أوضح المصدر الزملكاوي أن النادي قرر الاستئناف علي عقوبة معروف يوسف لضمان حقوقه وفى الوقت نفسه سيتم عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اللاعب النيجيري للتفاوض حول قيمة مستحقاته المالية لدي النادي.

وحصل معروف يوسف علي حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤكد أحقيته في تقاضي 8 ملايين جنيه من الزمالك عبارة عن مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وقرر مسئولو الزمالك الاستئناف علي الحكم وفى نفس الوقت الاجتماع مع معروف يوسف للتفاوض معه حول تخفيض المبلغ وتحديد طريقة السداد خلال المرحلة المقبلة، في ظل صعوبة سداد 8 ملايين جنيه كاش للاعب في الوقت الحالي.

وتعود الأزمة إلى مطالبة معروف يوسف بتقاضي 10 ملايين و 500 ألف جنيه من الزمالك بعد رحيله عبارة عن مستحقات متأخرة، ثم قام برفع دعوي لدي الفيفا طالب فيها بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه أخري غرامة، لكن الفيفا قررت الحكم بـ 8 ملايين جنيه فقط للاعب.

وكشف مصدر بالزمالك أن قرار الفيفا هو حكم درجة أولي ويجوز الاستئناف عليه وفى نفس الوقت سيتم التفاوض مع اللاعب لإنهاء الأمر بشكل ودي وحال الوصول لصيغة مرضية معه سيتنازل الطرفان عن القضايا.