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بره الملعب.. محمد عادل جمعة: أهوى المشويات وأحب أفلام الإمبراطور واستمع لأغانى حماقى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمد عادل جمعة لاعب الزمالك الأسبق  .

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الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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