الامارات | إيفان أمل الرياضة الإماراتية في أولمبياد طوكيو.. تعرف إلى موعد نزاله المرتقب

شكرا لقرائتكم خبر عن إيفان أمل الرياضة الإماراتية في أولمبياد طوكيو.. تعرف إلى موعد نزاله المرتقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض إيفان رومانكو لاعب المنتخب الإماراتي للجودو غداً الخميس منافسات وزن تحت 100 كغم بمواجهة نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات دور ال 32 بالجودو بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس) بمشاركة 11839رياضي يتنافسون في 33رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية.

وشهدت مشاركة الوفد الإماراتي الرياضي في 4 رياضات بأولمبياد طوكيو خروج الرامي سيف بن فطيس الذي حل بالمركز ال 24 بمسابقة الاسكيت برصيد 117 نقطة، كما غادر كل من فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب الوطني للجودو من دور ال 32 لوزن تحت 73 كغم، ويوسف المطروشي الذي حل بالمركز ال 50 بسباحة 100 متر حرة بزمن 51:50 ثانية، على أن يختتم عداء المنتخب محمد حسن النوبي مشاركتنا بالمحفل الأولمبي السبت المقبل بسباق 100متر.

من جهته، أكد مدرب المنتخب الوطني للسباحة مروان الحتاوي أهمية دعم يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد مشاركته المشرفة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بطوكيو التي تعد بداية مميزة للسباح في مسيرته، مما يمنحه الثقة المنشودة في مراحل مبكرة من عمره ويجعله يدرك قيمة المشاركة في مثل هذه المحافل الكبرى، مشيراً إلى أن التركيز الآن ينصب على الجاهزية للظهور بالصورة المطلوبة ببطولة العالم في أبو ظبي ديسمبر المقبل وكذلك البطولة الخليجية والعربية.

وتوجه الحتاوي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيه سموه إدارة النادي بوضع برنامج إعداد متكامل للسباح يوسف المطروشي، وتكريمه تقديراً لإصراره على تحقيق الإنجاز في مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب الحتاوي عن تقديره وامتنانه للجنة الأولمبية الوطنية للجهود المبذولة لإنجاح مشاركة كل الرياضيين في الحدث الأولمبي بطوكيو رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم، كما توجه بالشكر إلى نادي الوصل الرياضي لاهتمامه ودعمه لرياضة السباحة من خلال توفير جهاز فني وإداري ذو كفاءة عالية وإلى كافة السبّاحين الموجودين بنادي الوصل على التماسك والعمل بروح الفريق الواحد، والشكر موصول كذلك لاتحاد السباحة لإتاحة الفرصة ليوسف المطروشي من أجل المشاركة بهذا المحفل.

كما وصف أحمد الطيب مدير وفد الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مشاركة السباح يوسف المطروشي بالواعدة، نظراً لما لمسه الجميع من حماس وشغف كبيرين لديه، مؤكداً أنه سيكون من الرياضيين الذين نعول عليهم في تحقيق أرقاماً صعبة لرياضة الإمارات خلال المرحلة المقبلة وتحقيق ميدالية آسيوية لسباحة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العام القادم، كما أننا على ثقة في تأهله بأولمبياد باريس عام 2024 من خلال أرقامه الشخصية ومستواه المشرف والمتطور دون انتظار بطاقات دعوة.

وعبر الطيب عن امتنانه لجميع فرق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية سواءً المتواجدين مع الوفد الرياضي بطوكيو أو الذين يباشرون عملهم من الإمارات في التنسيق المستمر والتواصل مع الرياضيين والاتحادات وسفارة الدولة بطوكيو، مما أسهم في تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي واجهت الوفد الرياضي في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات المتبعة التي تطبقها اللجنة المنظمة، مشيداً بالتزام وتعاون الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة باليابان، متمنياً المزيد من العطاء من قبل الوفد المشارك في الحفاظ على كل المكتسبات، وإيصال الفكرة والرسالة والصورة الصحيحة للرياضة الإماراتية.

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