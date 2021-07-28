الامارات | البرازيل وساحل العاج يقصيان السعودية وألمانيا من أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل وساحل العاج يقصيان السعودية وألمانيا من أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهّل منتخبا البرازيل وساحل العاج إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو الحالي، بعد فوز حامل اللقب على السعودية 3-1 وتعادل المنتخب الإفريقي أمام وصيف الدورة السابقة ألمانيا 1-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المجموعة الرابعة الأربعاء.

وتصدّر "راقصو السامبا" المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، أمام ساحل العاج مع خمس نقاط من فوز وتعادلين، مقابل 3 نقاط لألمانيا من فوز يتيم وهزيمتين. وتذيل المنتخب السعودي الفرق من دون نقاط من 3 هزائم.

في المباراة الأولى، يدين المنتخب البرازيلي بفوزه إلى مهاجم إيفرتون ريشارليسون الذي سجل ثنائية (76 و90+3)، بعد ثلاثيته من رباعية فريقه في مرمى ألمانيا 4-2، لينفرد في صدارة ترتيب الهدافين بخمسة أهداف وبفارق هدف عن المهاجم المخضرم الفرنسي أندري-بيار جينياك.

وافتتحت البرازيل التسجيل عبر مهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك لاعب النصر عبدالإله العمري التعادل في الدقيقة 27.

وغاب عن صفوف المنتخب الأصفر لاعب وسط أستون فيلا الانكليزي دوغلاس لويز بعد تلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام ساحل العاج التي انتهت التعادل السلبي، وحلّ بدلا منه ماتيوس هنريكه من غريميو.

تقدم حامل اللقب بعد 14 دقيقة من صافرة البداية بعد ركلة ركنية نفذها كلاودينيو من اليسار وتابعها كونيا برأسه في شباك الحارس السعودي أمين بخاري.

وكادت البرازيل تضاعف النتيجة، إلا أن رأسية أنتوني بعد تمريرة من الظهير غيليرمي أرانا اصطدمت بالعارضة، تابعها كلاودينيو فوق المرمى (19).

أدرك المنتخب السعودي التعادل بالطريقة ذاتها، فبعد ركلة حرة ثابتة نفذها لاعب الهلال سلمان الفرج علت دييغو كارلوس ووصلت إلى العمري تابعها رأسية عكسية في الشباك (26)، معوّضاً هدفه عن طريق الخطأ في مرمى فريقه خلال الخسارة أمام ساحل العاج 1-2.

نشط لاحقاً المنتخب البرازيلي، فهدّد أرانا المرمى السعودي بكرة قوية مرت بمحاذاة القائم (36)، قبل أن يمرّر الأوّل كرة عرضية داخل المنطقة تابعها أنتوني بتسديدة من مسافة قريب ارتمى لها بخاري بنجاح (40).

تبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الثاني، فصد الحارس بخاري تسديدة قوية لريشارليسون (73)، قبل أن يتألق الأخير مجدداً بعد ثلاث دقائق ويضاعف النتيجة بعدما تابع برأسية ركلة حرة داخل المنطقة حولها الدفاع السعودي وصلت إلى برونو غيماريش ومنه زميله الهداف.

وسجل ريشارليسون في الدقيقة 90 هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليعود ويسجل الهدف الثاني له والخامس في البطولة بعد سلسلة من التمريرات داخل المنطقة، بدأها مالكولم إلى رينر ومنه إلى مهاجم إيفرتون تابعها بسهولة أرضية في المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، افتتح منتخب "الفيلة" التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل هدف من الألماني بنجامين هنريش عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (76).

وأدرك "مانشافت" التعادل في الدقيقة 73 بفضل إدوارد لوبين، إلاّ انه لم يكن كافياً ليجنب خروج ألمانيا من دور المجموعات.



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