طوكيو 2020.. التشكيل الرسمي لمنتخب الأولمبي أمام أستراليا



الشارقة - اميمة ياسر -





أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفراعنة لمُواجهة أستراليا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

تعرف على تعليمات شوقي غريب الأخيرة للاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة أستراليا



واختتم أمس المنتخب الأولمبي مرانه الأخير قبل مُواجهة أستراليا، تحت قيادة شوقي غريب، المدير الفني، والذي أكد للاعبيه أن الفرصة ما زالت قائمة لصعود الفراعنة إلى دور الـ8.

وجاء تشكيل الفراعنة للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد فتوح - طاهر محمد طاهر- أكرم توفيق - كريم العراقي.

خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.

وتُقام مباراة الفراعنة أمام منتخب أستراليا اليوم الأربعاء في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.