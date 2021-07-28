أولمبياد طوكيو-طائرة: خسارة ثالثة لتونس أمام الولايات المتحدة

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طوكيو: تضاءلت حظوظ تونس بالتأهل الى ربع نهائي مسابقة كرة الطائرة في أولمبياد طوكيو، وذلك بتلقيها هزيمة ثالثة توالياً وهذه المرة على يد الولايات المتحدة الأميركية 1 3 الأربعاء في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية.

وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل صفر 3 ثم الثانية أمام فرنسا بالنتيجة ذاتها، قبل أن تتلقى الثالثة الثلاثاء على يد المنتخب الأميركي الذي عوض هزيمته في الجولة الثانية أمام روسيا المشاركة تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، وحقق فوزه الثاني بعدما حسم الأشواط الأول 25 14 والثالث 25 14 أيضاً والرابع 25 23، فيما خسر الثاني 23 25.

وتقبع تونس في ذيل المجموعة من دون نقاط بعد ثلاث جولات من أصل خمس، متخلفة بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى ربع النهائي والذي تحتله فرنسا الخاسرة الأربعاء أمام الأرجنتين الخامسة 2 3 (25 23 و17 25 و20 25 و25 15 و13 15).

ويتأهل الى ربع النهائي أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من المجموعتين، وتتصدر روسيا المجموعة الثانية بست نقاط قبل لقائها لاحقاً مع البرازيل حاملة اللقب التي تحتل موقتاً المركز الثالث بخمس نقاط.

وتخوض تونس مباراتيها الأخيرتين ضد الأرجنتين الجمعة وروسيا في الأول من آب/أغسطس، وهي مطالبة بالفوز بهما من أجل الابقاء على حظوظها بالتأهل الى ربع النهائي.

وتحدث اللاعب التونسي مهدي بن شيخ عن الخسارة أمام الولايات المتحدة، قائلاً "أعلم بأنهم أقوياء، وبالتالي كان علينا الحصول على النقاط في كل شوط بشكل ثابت".

وتطرق الى مواجهة الأرجنتين في الجولة الرابعة، مشدداً "سنبذل قصارى جهدنا وسنقدم أفضل ما يمكننا لأننا نقاتل ضد فريق قوي".

ومن جهة المنتخب الأميركي الفائز بالذهبية في 1984 و1988 و2008 والبرونزية في 1992 و2016، علق ماثيو أندرسون على خسارة شوط أمام التونسيين بالقول "حتى وإن كنت المرشح الأوفر حظاً للفوز، فمن الصعب أن تفوز بمباراة في الألعاب الأولمبية"، كاشفاً أن التونسيين قدموا أداء جيداً في الشوط الثاني "وأرسلوا بشكل أفضل وبعض الكرات الطائشة هنا وهناك ذهبت في الاتجاه الصحيح بالنسبة لهم".

وتابع "في الشوط الرابع، أخفقنا في خمس إرسالات مع اقترابنا من نهاية اللقاء. لا يمكننا فعل ذلك حين نكون تحت الضغط من أجل إنهاء اللقاء".

وفي المجموعة الأولى، منيت إيران بالهزيمة الأولى بعد انتصارين في الجولتين الأوليين، وجاءت على يد كندا صفر 3 (16 25 و20 25 و22 25)، ليتجمد رصيدها عند 5 نقاط في المركز الثاني موقتا خلف اليابان المضيفة (6 نقاط) التي تلعب لاحقاً مع إيطاليا وصيفة ريو 2016 التي تحتل المركز الخامس بنقطتين بعد فوز وهزيمة.