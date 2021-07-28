شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طاهر لتشكيل المنتخب أمام أستراليا وريان فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل فريقه الذى سيواجه أستراليا فى الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة مفي الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو ، و جاء كالتالي : محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بعد تعقد الحسابات وصعوبة موقف منتخب مصر الأولمبى في المجموعة، لاسيما وأن منتخب مصر يحتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب اسبانيا المجموعة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب استراليا ثانيا برصيد 3 نقاط والأرجنتين ثالثا بنفس الرصيد.

ووفقا لنص اللائحة فإن منتخب مصر يمتلك أكثر من فرصة للتأهل إلى ربع النهائي بشرط الفوز على أستراليا اليوم مع تحقيق نتيجة من النتائج التالية، أولا فوز إسبانيا على الأرجنتين بأى نتيجة، ثانيا : فوز الأرجنتين على إسبانيا بأكثر من هدف مع فوز مصر على أستراليا بأكثر من هدف دون رد، ثالثا :تعادل الأرجنتين مع إسبانيا وفوز مصر بأكثر من هدف على أستراليا يتأهل الفراعنة برفقة الإسبان بفارق الأهداف مع الأرجنتين.

وحرص شوقى غريب على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام الأرجنتين وخاصة الكرات العرضية، حيث جاء هدف الفوز لراقصى التانجو من كرة عرضية رغم أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من خطورتها وركز في التدريبات على كيفية التعامل معها.

كما ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على المهاجمين من أجل استغلال أنصاف الفرص وترجمة الفرص إلى أهداف محققة، خاصة وأنه لا بديل عن الفوز على استراليا من أجل التأهل للدور التالى.