شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من الشباب والرياضة لأبطال التايكوندو بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، منتخب مصر للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي عقب وصوله من طوكيو بعد انتهاء مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ضم الوفد الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياصة، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، كما توافد مجموعة من مسئولى اتحاد التايكوندو وشركة روابط الرياضية الراعية للمنتخب إلى مطار القاهرة لاستقبال أبطال التايكوندو والاحتفاء بهم على أرض مصر بعد فوز اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بميداليتين برونزيتين بالأولمبياد.



وفد الشباب و الرياضة



وفد الشباب والرياضة 2

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجد حالياً بطوكيو لمؤازرة البعثة المصرية بمنافسات الأولمبياد، قد كلف وفد رسمي من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد انجازه بدورة الألعاب الأوليمبية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المصرية المشاركة فى باقي المنافسات خلال الأيام المقبلة، وتحقيق ميداليات أوليمبية تُسعد المصريين.

وأعربت اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي عن سعادتهم البالغة بالاستقبال الحافل لهم بمطار القاهرة الدولي، مؤكدين عزمهما على الاصرار والتحدى والتركيز فيما هو قادم من منافسات وتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية، مقدمين الشكر لكل من دعمهم وساندهم خلال الفترة المقبلة لتحقيق انجاز دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

من جانبهم، أكد وفد وزارة الشباب والرياضة استمرار نهج الوزارة فى التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتقديم الدعم للاتحادات لتنفيذ خططها فى إعداد وتدريب اللاعبين استعدادا لمختلف البطولات، موضحين أنه سيتم تكريم أبطال التايكوندو وزملائهم ممن سيحققوا ميداليات أوليمبية خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احتفاءً بما حققوه من انجاز عظيم بأكبر محفل رياضي على مستوي العالم.