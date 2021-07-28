شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على عودة حمدى فتحى لقائمة الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على عودة حمدى فتحى لاعب خط وسط المارد الاحمر لقائمة الفريق التى ستواجه أسوان غداً بالدوري ، ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، في بطولة الدوري حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

ويسعى موسيمانى لعودة حمدى فتحى لقائمة الاهلى أمام أسوان لاسيما أن اللاعب انتظم فى التدريبات أمس الثلاثاء بعد أقل من 24 ساعة على حفل زفافه مساء الاثنين بأحد الفنادق الخاصة.

وغاب حمدى فتحى عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام الإنتاج الحربى بالدوري بسبب تحضيراته لحفل الزفاف، وفى العالم كله يتم دائمًا إطلاق لقب صاحب الرئات الثلاث على اللاعب المقاتل فى خط الوسط الدفاعى، صاحب الالتحامات القوية ونسبة قطع الكرات وحامى دفاع الفريق، ولنا من الأمثلة الكثير ولكننا هنا نتحدث عن أسد النادى الأهلى وحامى القلعة الحمراء حمدى فتحى الذى يثبت يوماً بعد الآخر أنه أحد أهم وأنجح صفقات الأهلى بالسنوات الأخيرة.

مع انضمام حمدى فتحى للنادى الأهلى توقع له الكثيرون أن يكون خليفة للعديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا فى مركزه، ولكنه بات لاعباً خارج نطاق المقارنة، فهو يستحدث طريقة لعب راقية وتألق واضح فى كل الأدوار التى أسندت له ليصبح جوكر الأهلى.

لعب حمدى فتحى 68 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 5069 دقيقة، وسجل ستة أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر بجانب الدورى مرتين.

بتلك الأرقام الجيدة لحمدى فتحى ولا يزال فى منتصف مسيرته الكروية، فهو شاب مجتهد أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر وقادراً على الاحتراف الأوروبى فى أى لحظة، اللاعب الذى لم يحصل فى مشواره الكروى حتى الآن على بطاقة حمراء واحدة وهو رقم جيد بالنسبة للاعبين مركزه، كما أنه يؤدى أدوار هذا المركز ببراعة.