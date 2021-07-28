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شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.." فراعنة اليد و عمر عصر " يجددان أمال المصرين بعد إنجاز ملاك و عيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد و اللاعب عمر عصر نجم تنس الطاولة فى تجديد أمال المصريين فى حصد ميداليات أولمبية جديدة فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد نجاح ثنائى التايكوندو هداية ملاك و سيف عيسى فى حصد برونزيتين .
جدد منتخب اليد أمال المصريين بعدما نجح فى الفوز على منتخب اليابان صاحب الأرض 33 /29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020 ليقترب بقوة من حسم التأهل إلى ربع النهائى بعدما حقق الفوز على البرتغال 37 / 31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32 / 27.
بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.
بينما حقق البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنجازاً فريداً خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، في مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7.
ويواجه عصر في دور الثمانية لاعب الصين لونج ما اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان، والواحدة ظهراً بتوقيت مصر.
يذكر أن لونج ما حاصل على لقب بطولة العالم في تنس الطاولة 3 مرات، بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريودي جانيرو.