شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.." فراعنة اليد و عمر عصر " يجددان أمال المصرين بعد إنجاز ملاك و عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد و اللاعب عمر عصر نجم تنس الطاولة فى تجديد أمال المصريين فى حصد ميداليات أولمبية جديدة فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد نجاح ثنائى التايكوندو هداية ملاك و سيف عيسى فى حصد برونزيتين .

جدد منتخب اليد أمال المصريين بعدما نجح فى الفوز على منتخب اليابان صاحب الأرض 33 /29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020 ليقترب بقوة من حسم التأهل إلى ربع النهائى بعدما حقق الفوز على البرتغال 37 / 31 فى أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك بطل العالم أول أمس 32 / 27.

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.