شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو: ضم اللعبة رسميا إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف دليل الصقلي، رئيس الكونفيدرالية الأفريقية للسامبو، نائب رئيس الاتحاد الدلي، عن الحصول على الموافقات الرسمية على ضم رياضة السامبو إلى قائمة الألعاب الأولمبياد بداية من عام 2028.

جاء ذلك خلال حضور فعاليات مؤتمر الكونفيدرالية الأفريقية للسامبو المقامة في القاهرة اليوم الأربعاء للمرة الأولى وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو برئاسة محمد صبيح.

وأشاد دليل الصقلي بالتنظيم الرائع للكونفيدرالية الأفريقية للسامبو في مؤتمرها الخامس عشر، موضحا أن مؤتمر الكونفيدرالية لم يتم عقده على مدار عامين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتم الاتفاق على إقامته في القاهرة تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو.

وقال رئيس الكونفيدرالية الأفريقية، إنه يحلم بحصد أكثر من ميدالية أولمبية إفريقية بداية من عام 2028 وسيتم العمل على تطوير اللعبة على مستوى دول القارة حتى تكون قادرة على المنافسة بقوة في الأولمبياد.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو أنه بعد مرور 46 عاما على رياضة السامبو تكللت كل المجهودات بنجاح وتم ضم اللعبة ضمن قائمة الألعاب الأولمبية بعد سنوات من السعي الدائم من جانب القائمين على اللعبة على المستوى الدولي.

وأشار إلى انه خلال العامين الماضيين لم يتم إقامة بطولات لرياضة السامبو بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والدليل تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من عام 2020 إلى العام الجاري.

وأكد دليل الصقلي أنه يتم العمل على تطوير اللعبة في الدول الأفريقية متوقعا التغلب على الأزمات المالية التي تعاني منها بعض الاتحادات الأفريقية بعد ضم اللعبة رسميا إلى الأولمبياد حيث سيتم زيادة الدعم المالي من جانب حكومات بلدانهم.

وكشف رئيس الكونفيدرالية الإفريقية للسامبو عن إنشاء مقر عالمي في موسكو لرياضة السامبو يضم صالات تدريبية مجهزة على أعلى مستوى كما يضم صالات لإقامة البطولات وستكون مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في رياضة السامبو.

ويتزامن عقد الكونفيدرالية الأفريقية للسامبو في القاهرة مع إقامة البطولة الأفريقية للسامبو في نسختها الخامسة عشر في الصالة المغطاة باستاد القاهرة حتى 31 يوليو الجاري بمشاركة 18 دولة والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الأولى في تاريخها عقب ضم رياضة السامبو ضمن أحد لجان عمل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتقام البطولة بنظام الفقاعة الطبية وفقا للإجراءات المتبعة في الأحداث الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.