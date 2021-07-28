شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصيد يستقبل هداية ملاك وسيف عيسي في مطار القاهرة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أعضاء مجلس إدارة الصيد والادارة التنفيذية ولجنة التايكوندو بنادى الصيد أبطال مصر الاوليمبين هداية ملاك وسيف عيسى المتوجين ببرونزيتين باولمبياد طوكيو فى انجاز جديد يضاف الى انجازات الرياضة المصرية ونادى الصيد

حرص على استقبال الابطال المهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الادارة و و محمد شرف والمهندس حسين أبو السعود أعضاء مجلس ادارة النادى والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي و الكابتن أشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية و و محمد غباشى مساعد المدير التنفيذي و مقرر لجنة التايكوندو و أحمد الجباس وعضو اللجنه رفاء شاهين و خالد فوزى نائب رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو وعدد كبير من اعضاء الندى وابطال التايكوندو.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وصول ثنائي التايكوندو عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار عقب وصولهم علي متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 1303 القادمة من العاصمة القطرية.

وقرر مجلس إدارة الصيد تكريم الثنائى سيف عيسى وهداية ملاك الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية .

ودعا مسئولو الصيد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور بداية من الواحدة ظهرا للمساهمة في تكريم البطلين اللذان رفعا اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية وحققا الميدالتين لمصر حتى الآن .

وأكد المسئولين بالصيد انه سيتم غلق موقف السيارات الشرقى " بجوار بوابة 7 " لإستقبال البطلين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء .

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة، بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضا.

وتمكن سيف عيسى من الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.