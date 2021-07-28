شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة قريبة بين الزمالك ومعروف يوسف .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق السابق والبنك الأهلي حاليا، للتفاوض حول قيمة مستحقاته المالية لدي النادي.

وحصل معروف يوسف علي حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤكد أحقيته في تقاضي 8 ملايين جنيه من الزمالك عبارة عن مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وقرر مسئولو الزمالك الاجتماع مع معروف يوسف للتفاوض معه حول تخفيض المبلغ وتحديد طريقة السداد خلال المرحلة المقبلة، في ظل صعوبة سداد 8 ملايين جنيه كاش للاعب في الوقت الحالي.

وتعود الأزمة إلى مطالبة معروف يوسف بتقاضي 10 ملايين و 500 ألف جنيه من الزمالك بعد رحيله عبارة عن مستحقات متأخرة، ثم قام برفع دعوي لدي الفيفا طالب فيها بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه أخري غرامة، لكن الفيفا قررت الحكم بـ 8 ملايين جنيه فقط للاعب.