شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لإسلام جابر .. وكارتيرون يشيد بقياسات لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح إسلام جابر لاعب الفريق تعليمات فنية خاصة خلال تدريبات اليوم الأربعاء الصباحية.

وظهر جابر في التدريبات بأكثر من دور داخل الملعب، سواء في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب، حيث ركز كارتيرون على تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وقام البرتغالي فيرناندو ريبيرو مدرب الأحمال بفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل قياسات للحالة البدنية للاعبين، وإعداد تقرير عنهم لتقديمه للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

واطلع كارتيرون على نتائج القياسات البدنية للاعبين، حيث أشاد المدرب الفرنسي بالحالة البدنية القوية لهم خلال التدريبات الحالية بمعسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

كما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

وانتظم شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية أمس لأول مرة بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.

وفضل الفرنسي كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبا آخر عصر اليوم.