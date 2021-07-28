شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر سباحة حرة فى الأولمبياد وتحتل المركز 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت السباحة المصرية فريدة عثمان منافسات 100 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات، حيث تتأهل أول 16 لاعبة فقط إلى نصف النهائي.

وأنهت فريدة عثمان سباق تصفيتها في 100 متر سباحة حرة في المركز الثالث بزمن قدره 55.74 ثانية.

وأصبحت فريدة عثمان محور اهتمام وحديث الوسط الرياضى بعد احتلال المركز الأخير بسباق 100 متر فراشة ، بالتصفية الرابعة فى زمن 58.69 ثانية.

وأخفقت فريدة في التأهل إلى الدور نصف نهائي المنافسات بعدما احتلت المركز الـ 20 فى الترتيب العام للسباق.

ومن جانبه أكد هشام حطب رئيس البعثة المصرية في الأولمبياد أن فريدة تنافس على 50 متر فراشة وليس مائة متر، وهذه المسافة ليست موجودة في الأولمبياد، وهي قدمت رقم جيد وكسرت رقمها السابق، وهي أفضل نتيجة يمكن أن تحققها لاعبة في مصر حتى الآن.

يذكر أن فريدة عثمان، تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا خلال مارس الماضى والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.