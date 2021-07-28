شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. مشادة مع تسوبيل وراء تجميد محمد فاروق في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطل واقعة اليوم هو محمد فاروق، مهاجم الأهلى السابق والمنتخب الوطني والذى كان أحد أبرز المواهب الهجومية في الكر ة المصرية في بداية الألفية الحالية.

وأكد محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية سابقة إنه دخل فى مشادة كلامية عنيفة مع الألمانى راينر تسوبيل، المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، كانت سبباً فى مشاركته بعدها فى مباريات الفريق، وأكد فاروق أنه استفسر من المدرب الألمانى عن سبب عدم مشاركته فى المباريات رغم اجتهاد فى التدريبات وظهوره بشكل جيد بشهادة الجميع داخل الفريق.

وأضاف فاروق، أنه تشاجر مع الألمانى تسوبيل بسبب عدم المشاركة قائلا، "قلت لتسوبيل هلعب إمتى قالى لما أنا أقول، والموضوع تطور ومسكنا فى بعض، والغريب إنى حصلت على فرصتى بعد المشاجرة".

وأكد فاروق أنه بدأ مسيرته مع القلعة الحمراء منذ أن كان ناشئاً وعمره 13 عاما حين وقع يومها قادماً من ناشئين إيسكو، قائلا، "أول مباراة لى مع الأهلى كانت خلال لقاء اعتزال طاهر أبو زيد وشاركت فى آخر 15 دقيقة من زمن المباراة ولم أكن يومها بلغت السابعة عشرة من عمري".

وأضاف مهاجم الأهلى، أن المدرب الألمانى هولمان من اختاره ليتواجد مع الفريق الأول وهو لا يزال عمره 17 عاما، وخاض مباراته الأولى كمهاجم فى فترة تولى راينر تسوبيل تدريب الفريق.