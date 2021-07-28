مباشر أولمبياد طوكيو.. أستراليا 0-1 مصر.. هدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة منتخب أستراليا ضد نظيره المصري في لقاء يأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز من أجل التأهل، حيث يتواجد منتخب "الفراعنة" في المركز الأخير برصيد نقطة نتيجة التعادل السلبي في مباراة الجولة الأولى ضد إسبانيا مقابل الخسارة من الأرجنتين بنتيجة (1-0).

في المقابل، يتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع المنتخب الأرجنتيني وبفارق نقطة عن المتصدر المنتخب الإسباني.

تشكيل مصر: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أسامة جلال - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - أحمد ياسر ريان.

تشكيل أستراليا: توماس جلوفر - كيي روليس - توماس دينج - هاري سوتار - جويل كينج - لاكلان ويلز - دينيس جينيرو - كونور ميتكالفي - ريلي مكجري - نيكولاس داجوستينو - ماركو تيليو.

تفاصيل المباراة:

صلاح محسن هدد مرمى المنتخب الأسترالي في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعد حصوله على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تمر أعلى المرمى.

صلاح محسن عاد من جديد ليهدد بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر ليستقبل صلاح محسن الكرة من داخل منطقة الجزاء ويسدد تمر بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة.

منتخب مصر انتظر حتى الدقيقة 35 من أجل تهديد مرمى منتخب أستراليا وهذه المرة كرة رأسية من صلاح محسن لكن دون خطورة على المرمى لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول استطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف مصر الأول بعد مراوغة رائعة من رمضان صبحي ويدخل منطقة الجزاء ليمرر لريان المتواجد أمام المرمى ويحول الكرة في الشباك وتصبح النتيجة (1-0).

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