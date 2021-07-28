فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر حرة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حققت السباحة المصرية فريدة عثمان المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات سباق 100 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، إلا أن لم تنجح في التأهل إلى منافسات نصف النهائي.

وانطلقت منافسات الأولمبياد في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وفشلت في التأهل إلى نصف نهائي المنافسة، حيث يتأهل أفضل 16 سباحة من حيث الزمن.

وحققت فريدة المركز الثالث في زمن قدره 55,74 ثانية لتحتل المركز الـ33 وتفشل في التواجد بين القائمة المتأهلة إلى نصف النهائي.