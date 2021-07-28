"عودة طاهر".. تعرف على تشكيل مصر ضد أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة منتخب أستراليا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يقود هجوم المنتخب أحمد ياسر ريان على أن يكون خلفه الثلاثي رمضان صبحي وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

وسيقود وسط الملعب منفردًا أكم توفيق على أن يكون من خلفه خمسة لاعبين بقيادة أحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وأسامة جلال وكريم العراقي وأخيرًا أحمد أبو الفتوح.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أسامة جلال.

خط الوسط الدفاعي: أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - كريم العراقي.

خط الوسط الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويتواجد المنتخب المصري في الترتيب الأخير من منافسات المجموعات الثالثة برصيد نقطة، في المقابل يتصدر المنتخب الإسباني برصيد أربع نقاط يليله كل من أستراليا والأرجنتين برصيد ثلاث نقاط.