الاهلي يستقر على فتح ملف التجديد مع السولية ومعلول

استقرت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، على فتح ملف التجديد لثنائي الفريق الأول لكرة القدم عمرو السولية وعلي معلول، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وينتهي عقد لاعب الوسط عمرو السولية مع الاهلي بنهاية الموسم المقبل في الميركاتو الصيفي 2022، وذلك بعد أن مدد عقده مع القلعة الحمراء من قبل لمدة موسم.

ونفس الحال للظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد أن وقع عقدين مع الاهلي، الأول في 2016 عندما انضم للفريق قادما من الصفاقسي التونسي، بعقد يمتد 4 سنوات، وفي 2019 وقع اللاعب عقده الثاني مع القلعة الحمراء بتمديد عقده موسمين لينتهى في صيف 2022 بدلا من 2020.

وترغب إدارة النادي الاهلي، في تجديد عقد الثنائي في ظل تألقهم خلال المواسم الأخيرة داخل القلعة الحمراء، واعتبارهم من القوام الأساسي للفريق، ويريد حسم الملف مُبكرًا قبل أن يدخل في أزمة، خاصة وأنه يحق للثنائي التفاوض مع أي نادي آخر في يناير المقبل دون الرجوع للاهلي.

على الجانب الأخر، لايمانع الثنائي من تمديد عقدهما مع النادي الاهلي، لكنهما يرغبان في رفع الراتب السنوي والتوقيع لأكثر من موسم من أجل ختام مشوارهما الكروي داخل القلعة الحمراء.

ويفتح مسئولو الاهلي ملف التجديد مع اللاعبان خلال الفترة المُقبلة، لكنهم ينتظروا الفرصة المناسبة للحديث عن التجديد خاصة وأنه الفريق يعاني من ضغط المباريات في الدوري المصري الممتاز، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا.