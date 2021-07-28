نتيجة مباراة السعودية والبرازيل في اولمبياد طوكيو 2020.. الدفاع يَبهت الأخضر

تعرف على نتيجة مباراة السعودية والبرازيل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 28-7-2021.

تجرع منتخب السعودية الاولمبي الهزيمة الثالثة في اولمبياد طوكيو 2020، على يد البرازيل بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما، ليودع الأخضر البطولة خالي الوفاض.

واستمرت الأخطاء الدفاعية الساذجة من قبل الأخضر أمام البرازيل، بعدما ظهرت في المباراة الأولى أمام كوت دي فوار، وتكررت أمام ألمانيا، ليذهب الأداء الهجومي الأكثر من رائع هباءً منثورًا.

وانتهى الشوط الأول بين السعودية والبرازيل بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسط سيطرة واستحواذ من قبل السيلساو الذي أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

وتقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول في الدقيقة (14)، من ضربة ركينة نفذها كلاودينيو عرضية مباشرة داخل المنطقة، لتجد المهاجم ماتيوس كونها الذي قابل الكرة برأسية قوية استقرت في شباك أمين بخاري.

وأنقذت العارضة منتخب السعودية من تلقي الهدف الثاني في الدقيقة (19)، حينما تصدت لرأسية كونها القوية بعد عرضية من الظهير ارانا، قبل تصل الكرة إلى برونو جيماريش على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تصويبة صاروخية أرضية جاورت المرمى بقليل.

وخطف منتخب السعودية هدف التعادل في الدقيقة (27)، عن طريق المدافع عبدالإله العمري، الذي قابل عرضية سلمان الفرج من ضربة حرة مباشرة، برأسية مرت من الحارس سانتوس وسكنت شباكه.

واستفاق النسور الخضر بعد تسجيل هدف التعادل، وكان قريب من تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد سعود عبدالحميد بالكرة من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أبعدها الدفاع البرازيلي بصعوبة في الدقيقة (33).

ورد منتخب البرازيل بقوة على السعودية في الدقيقة (37)، حين تبادل لاعبوه الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن تصل إلى الظهير الأيسر جوليرمي ارانا ليطلق تصويبة قوية جدًا مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس بخاري.

وتصدى أمين بخاري لفرصة هدف محقق، بعدما أرسل كونها عرضية أرضية إلى المهاجم ريتشارليسون، حيث أنقض على تسديدة مهاجم إيفرتون من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة (40)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

الدفاع يَبهت الأخضر

دخل المنتخب البرازيلي الشوط الثاني بقوة كما فعل في الأول، وسنحت فرصة للمهاجم ماتيوس كونها في الدقيقة (56)، من انفراد، ولكن الحارس أمين بخاري تألق من أمامه نجح في إبعاد الكرة.

وكادت البرازيل تحرز الهدف الثاني عند الدقيقة (65)، حينما سدد ماتيوس هينريكي كرة قوية أبعدها الحارس بخاري لترتد إلى كونها ليسددها بغرابة بالقائم الأيمن رغم أن المرمى كان خاليًا.

ونجح السليساو في تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة (76)، عن طريق ريتشارليسون بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رأسية من زميله برونو جيماريس وسط توهان دفاعي للأخضر.

وسجل ريتشارليسون هدف ثالث لمنتخب البرازيل بالدقيقة (90)، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، ولكن مهاجم نادي إيفرتون عاد وسجل هدف ثالث صحيح في الوقت بدل الضائع بصناعة من رينيير خيسوس، لتنتهي المباراة بفوز السليساو على الأخضر بنتيجة (3-1).

وبهذه النتيجة، تأهل البرازيل إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطين عن وصيفه كوت دي فوار الذي تأهل هو الآخر للدور المقبل، بعد تعادله أمام المانيا.