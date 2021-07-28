صفقات برشلونة | مدافع أتلانتا يسعى للعب مع ميسي 

يخطط نادي برشلونة للدخول بقوة في سباق التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع نادي أتلانتا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليكون التدعيم الثاني في خط الدفاع للنادي الكتالوني.

وأكمل نادي برشلونة تعاقده حتى الآن مع 4 صفقات صيفية، وذلك بضم إيريك جارسيا وسيرجيو أجويرو وممفيس ديباي في صفقات انتقال حر إضافة إلى استعادة إيمرسون رويال مقابل 9 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن روميرو كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي توتنهام، مقابل 42 مليون إسترليني في الميركاتو الصيفي 2021، قبل أن يبدي برشلونة اهتمامه بضم اللاعب.

المدافع الأرجنتيني متحمس أكثر للانضمام إلى برشلونة من أجل مزاملة ليونيل ميسي أيقونة الفريق، عن انتقاله إلى توتنهام، وهو ما دفعه لتأجيل حسم انتقاله إلى النادي الإنجليزي في الوقت الحالي منتظرًا تحرك النادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة لن يستطيع التحرك بخطوات رسمية إلا في حال بيع الثنائي الدفاعي الفرنسي صامويل أومتيتي وكليمنت لونجليه الصيف الحالي من أجل توفير قيمة الصفقة.

يعد روميرو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم وأحد أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى.

موسم روميرو خرج للنور واختاره الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي للموسم المنصرم. رغم تألق عدد كبير من المدافعين على شاكلة ثلاثي إنتر وسيمون كيير نجم ميلان وغيرهم.