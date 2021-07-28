صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يرغب في ضم أحد أبرز مواهب البريميرليج

يرغب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، في الحصول على خدمات أحد أبرز المواهب في كرة القدم الإنجليزية، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بالتوقيع مع قائد أستون فيلا جاك جريليش.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نادي مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض رسمي إلى نجم أستون فيلا جاك جريليش يبلغ حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

ولا يرغب أستون فيلا في بيع نجمه الأول البالغ عمره 25 عامًا ما لم يتم دفع 100 مليون جنيه إسترليني من أجله، حيث يستعد النادي السماوي لعرض عليه عقدًا جديدًا بقيمة تزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في محاولة لإقناعه بالبقاء.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن السيتي مصمم على الضغط من أجل التعاقد مع اللاعب، حيث يرغب جوارديولا في الحصول على خدماته منذ فترة طويلة.

ووقع جريليش الذي كان يقضي إجازة في ميكونوس مع زملائه في إنجلترا، عقدًا جديدًا مع أستون فيلا في سبتمبر، بعد فشل مفاوضات مانشستر يونايتد.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول قيمة سعر اللاعب البالغة 100 مليون جنيه إسترليني في تلك الصفقة على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يؤكد هذا الرقم حتى الآن.

والجدير بالذكر أن هناك تقاير إنجليزية قد أكدت أن إدارة السيتي ترغب في تمويل صفقة مزدوجة مثيرة بضم هاري كين مهاجم توتنهام وجاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، وتستعد لتجهيز مبلغ 225 مليون جنيه إسترليني لضم الثنائي المذكور.