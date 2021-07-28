مران الزمالك | جلسة بين كارتيرون وشيكابالا.. وتركيز على التسديد ونقل الكرة

حرص المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون، على عقد جلسة سريعة مع صانع ألعاب وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، على هامش مران الأبيض صباح الوم الأربعاء، خلال المعسكر المُقام حاليًا بالإسكندرية.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزًا بنسبة 100%.

وانتظم شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية أمس الثلاثاء، لأول مرة بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

كما عقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق، مشيدًا بمستواهم والتزامهم خلال المعسكر، كما أشاد بالحالة الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، حيث شدد في حديثه معهم على أهمية الاستمرار في نفس حالة التركيز من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات مسابقة الدوري المصري المتبقية.

وشهد المران التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة، وقام كارتيرون وجهازه المعاون الثنائي أسامه نبيه وأحمد عبد المقصود، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة، كما فضل عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبًا آخر عصر اليوم.

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق في فندق برج العرب بالإسكندرية، في ظل فترة التوقف الحالي للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.