صفقات ليفربول | حقيقة اهتمام كلوب بضم نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما يتردد حول اهتمام مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، بضم النجم المميز فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما قدم عروضاً رائعة ومثيرة رفقة منتخب بلادهم ايطاليا في يورو 2020.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة “سكاي سبورتس” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، أن ليفربول لم يقدم عرضاً رسمياً لشراء فيديركو كييزا على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن رغبة مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب في ضمه.

وارتبط اسم فيديريكو كييزا بالرحيل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من قبل أندية ليفربول وأيضاً بايرن ميونخ الألماني بضمه.

ولفت فيدريكو كييزا الأنظار إليه بشدة مع منتخب بلاده إيطاليا، بعد قيادة الآتزوري للفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وقدّم اللاعب الشاب مستويات رائعة طوال البطولة، مما جعل العديد من الأندية ترغب في ضمه.

وأضاف الصحفي الشهير:” حتى الآن لا يوجد أي اتصال رسمي بين ليفربول وإدارة يوفنتوس، ولا يوجد حتى فرصة للتعاقد معه هذا الصيف” .

وإختتم فابريزيو رومان:” الجميع داخل مجلس إدارة ليفربول يعرف جيداً موقف يوفنتوس، حيث يعتبر اللاعب لا يمكن المساس به، ونفس الشيء بالنسبة لبايرن ميونخ الذي يدرك هذا القرار أيضًا”.