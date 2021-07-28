صفقات يوفنتوس | تطور جديد في مفاوضات ضم نجم منتخب ايطاليا

بات الإيطالي مانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو، على مقربة من الانضمام لصفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

وفقًا لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” فإن يوفنتوس يستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى يوم غدٍ الأربعاء، لمحاولة إقناع ساسولو بالتخلي عن لوكاتيلي.

وأضافت الصحيفة، أن ساسولو كان رفض آخر مقترح من يوفنتوس، والذي تضمن حصول ساسولو على نسبة من إعادة البيع في المستقبل بلغت 25%.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أنه من الممكن أن يتم حسم الصفقة غدًا مقابل 35 مليون يورو.

من المتوقع أن ينضم لوكاتيلي إلى صفوف البيانكونيري لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو، وهو رقم أقرب من الـ40 مليون الذي طلبهم ناديه من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن لوكاتيلي صاحب الـ23 عامًا لا يريد أن يبدأ فترة الاستعداد للموسم الجديد مع ساسولو، وهو ما يقربه من الرحيل والانتقال ليوفنتوس.

اللاعب الشاب صاحب الـ23 عامًا، شارك مؤخرًا في يورو 2020 رفقة منتخب بلاده وظهر بمستوى جيد للغاية في تشكيلة روبرتو مانشيني.