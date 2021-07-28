صفقات الاتحاد | السر وراء تأخر التعاقد مع مهاجم أجنبي

تسعى إدارة نادي اتحاد جده برئاسة أنمار الحائلي، إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، في ظل وجود العديد من الخيارات أمام الإدارة.

وتأخرت إدارة الاتحاد في التعاقد مع مهاجم أجنبي، بسبب وجود التزامات مالية متعددة على النادي، وهناك تحركات اتحادية حثيثة لتسوية المستحقات المالية لأندية الاتفاق والقادسية والفيصلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، حسبما ورد بصحيفة الشرق الأوسط.

ويعتبر خيار التعاقد مع مهاجم أجنبي ما زال قائماً، وفي ظل وجود عدد من الخيارات أمام صناع القرار، ينتظر أن يتم الحسم تجاهها مع إنهاء الأمور المالية العاجلة وقرب الانتهاء من ملف الكفاءة المالية.

ووضع مسئولو الاتحاد تسوية المستحقات المالية للأندية الثالثة والمقدرة بـ21 مليون ريال في قمة الأولويات التي عملت عليها الفترة الماضية إلى جانب مستحقات أخرى متعلقة بلاعبين ومدربين وعاملين بالنادي، في إطار العمل بمعايير الكفاءة المالية واستخراج الشهادة التي تتيح للنادي قيد محترفين جدد خلال الميركاتو الصيفي.

ويطالب الاتفاق نظيره الاتحاد بـ3 ملايين ريال مقابل 11 مليون ريال للقادسية و7 ملايين ريال للفيصلي خاصة بعقود انتقالات اللاعبين، بينما يخشى الاتحاديون قراراً من لجنة الانضباط قد يصدر خلال الأيام المقبلة بخصوص مستحقات لنادي هجر الذي قد تعقد وضعه المالي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم قد أصدرت جملة من القرارات تجاه نادي الاتحاد، وصلت بصورة إجمالية إلى خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الموسم الجديد وذلك في حال عدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً لصالح أندية الاتفاق والقادسية والفيصلي.

كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الاتحاد بعشرة آلاف ريال بسبب عدم التزامه بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب تركي الجدعاني، وأنذرت اللجنة النادي الاتحادي بأنها ستتجه لعقوبات أخرى في حال عدم الالتزام خلال ثلاثين يوماً.