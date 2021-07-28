النصر السعودي يستعين بالمدرسة الكرواتية للفئات السنية

قررت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، الاعتماد على المدرسة الكرواتية من أجل الإشراف على الفئات السنية في النادي، بدءًا من الموسم الكروي الجديد، والتعاقد مع جهاز فني كرواتي.

واستقرت إدارة النصر على تعيين إيفو ميلك مدربًا لفريق تحت 19 عامًا، وماريو أوسيبوف مدربًا تحت 17 عامًا، وديزمال أدليتش مدربًا تحت 15 عامًا، وبويان سيستان مدرباً لفئة تحت 13 عامًا، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ومن المنتظر أن يصل المدربين الجدد، مدنية الرياض خلال يوم أو يومين، على أن يتم التعاقد مع مجموعة من المدربين السعوديين للاستعانة بهم مدربين للياقة ومساعدي مدربين للكروات.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، قرر تكليف عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله العمراني مشرفاً عاماً على الفئات السنية بالنادي، في إبريل الماضي، وتم عقد اجتماعًا لتوضيح خطط عمل الفئات السنية بالإضافة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.