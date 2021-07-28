هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة منتخب مصر الأولمبي وأستراليا

شهد ملعب مياجي بمدينة ريفو باليابان والذي يحتضن مواجهة المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، هطول أمطار غزيرة.

وتقام مباراة مصر واستراليا في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الأربعاء، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

ويدير المواجهة الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياس”، ويساعده مواطنيه روي تافاريس وباولو سواريز، بالإضافة إلى الفنزويلي خيسوس نويل سايز كحكم رابع، ويتواجد في الفار، البولندي بافيل راكزوفسكي، والصيني فو مينغ.

وأفاد مراسل مجموعة قنوات بي إن سبورت، بهطول ‏أمطار غزيرة فوق ملعب مياجي الذي يحتضن المباراة الهامة للمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن الأمطار ستستمر خلال المباراة.

وتجرع منتخب مصر مرارة الخسارة في الجولة الماضية أمام الارجنتين، ليصبح على محك توديع منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، في حالة الخروج بنتيجة غير الفوز أمام استراليا اليوم.

ويتذيل المنتخب المصري ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده من تعادله أمام إسبانيا في الجولة الأولى، ورغم ذلك يمتلك فرصة حقيقية لإحياء آماله في الأولمبياد، بتحقيق الفوز على استراليا، مع انتصار إسبانيا على الارجنتين.

في المقابل، يحتل منتخب استراليا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد ان حقق الفوز في الجولة الاولي امام الارجنتين بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام المتصدر اسبانيا بهدف دون مقابل.

وتمتلك استراليا حظوظ وافرة لتجاوز دور المجموعات، حيث تحتاج الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام مصر للتأهل بشكل مباشر إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.