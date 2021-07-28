«الصحة النفسية» تدفع نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز للانسحاب من أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

انسحبت نجمة الجمباز الأمريكية، سيمون بايلز، من نهائي مسابقة الفردي العام ضمن منافسات الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز عن انسحاب بايلز، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب الاتحاد الامريكي للجمباز تغريدة جاء فيها: "بعد الفحص الطبي، انسحبت سيمون بيلز من مسابقة الفردي العام. نحن نؤيد بشدة قرار سيمون ونشيد بشجاعتها في إعطاء الأولوية لصحتها. شجاعتها تظهر مرة أخرى سبب كونها نموذجًا يحتذى به لكثير من الناس".

ورفضت سيمون بايلز المشاركة من أجل التركيز على "صحتها النفسية".

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت سيمون بايلز: "يجب أن أفعل ما هو مناسب لي، وأن أركز على صحتي النفسية، وألا أعرض صحتي وحياتي للخطر".

وكانت بايلز قد خسرت مع الفريق الأمريكي ميدالية ذهبية، بعدما خطف الفريق الروسي المركز الأول، لتحل بايلز وفريقها في المركز الثاني وتكتفي بالميدالية الفضية.