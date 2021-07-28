شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يضحى من أجل الزمالك وشيكابالا كلمة السر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أبدى النادي الأبيض رغبة قوية فى الحصول على خدمات اللاعب بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن دونجا يسعي لإنهاء صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بأى شكل، موضحا أن اللاعب قرر التضحية والتنازل عن مستحقاته المالية لدي بيراميدز وتحمل جزء من قيمة صفقة انضمامه للزمالك لإتمامها.

وشهدت الأيام الماضية، تحفظ إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا، الذى يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض، إلا أن طلبات بيراميدز الراغب في الحصول على بعض اللاعبين لإتمام الصفقة مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي، والذي يرغب بيراميدز في ضمهما بقوة.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، كلمة السر في صفقة دونجا حيث تحدث معه عدة مرات حول أهمية انتقاله للزمالك في المرحلة المقبلة، وأنه سيكون من العناصر المؤثرة وسيكون له دور فني كبير نظرا للحاجة لجهوده.

نبيل عماد دونجا ارتبط اسمه بالزمالك فى مواسم الانتقالات الماضية، ورغم وجود رغبة من الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط فى خدماته حينها وتمسكت باستمرار جميع اللاعبين الأساسيون من أجل المنافسة على لقب الدورى والكونفدرالية، فى الوقت الحالى دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك مُجدداً لتدعيم مركز الوسط، ومن المنتظر يعرض الزمالك على بيراميدز مبلغ لشراء اللاعب، بالإضافة لعرض لاعبين اخرين يوافق الزمالك على التفريط فيهم بعيداً عن فتوح ومصطفي فتحي لاتمام الصفقة.