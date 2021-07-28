شكرا لقرائتكم خبر عن هداية بطلة تحدت الزواج و تغيير الوزن و القدم الواحدة للوصول إلى المنصة الأولمبية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت البطلة الأولمبية فى رياضة التايكوندو هداية ملاك تحدى العديد من الصعاب من أجل الوصول إلى منصة التتويج الأولمبية للمرة الثانية على التوالى بخطف برونزية أولمبياد طوكيو 2020 عن جدارة و إستحقاق .

اللاعبة هداية ملاك تحدت فكرة كونها زوجة بالإستمرار فى ممارسة التايكوندو وعمل توازن بين الأسرة والتدريبات وخوض المعسكرات الخارجية بمساعدة زوجها بطل الطائرة الشاطئية عبد الرحمن فايد .

كما تحدت هداية ملاك تغيير الوزن ، حيث أنها خاضت منافسة وزن 67 كجم بدلا من 57 كجم ، وذلك وسط تحدى خوض التصفيات بقدم واحدة للإصابة وفقا لما أكده مدربها وائل مهران .

هداية ملاك خطفت قلوب المصريين بداية من حمل علم مصر كأول سيدة تحمل علم مصر فى مشاركة أولمبية بحفل الافتتاح بصحبة البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم وسط طموحها فى حصد ميدالية جديدة، والتى نجحت فى حصدها بالفعل بعد التتويج ببرونزية أولمبياد البرازيل 2016.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة، بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضا.

هداية ملاك أول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه إلى الكبار.

وحققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة، أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت فى روسيا أغسطس عام 2015.