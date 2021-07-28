شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز: الزمالك لم يفاوضنا لضم رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما يتردد حول موافقة الإدارة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط بالقلعة البيضاء بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم صفوفه.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن إدارة الزمالك لم تدخل فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحى، كما أكد إنه لم يحدث أى مفاوضات شفهية حول الصفقة.

أضاف المصدر فى تصريحاته، إن الحديث عن انتقال رمضان صبحى لصفوف الزمالك مجرد "رغبة جماهيرية" لكن الأمر لم يصل لمفاوضات رسمية بين النادى الأبيض وإدارة بيراميدز، كما لم يحدث أن تدخل أى من وكلاء اللاعبين للتفاوض حول اتمام الصفقة.

أردف المصدر حديثه، مؤكدًا إن بيراميدز لن يفرط فى خدمات رمضان صبحى نظرًا لكونه مستقبل الفريق، وأحد الأعمدة الأساسية، فضلاً عن سعره المادى الكبير الذى لم يستطيع نادى فى الدورى المصرى سداده لإتمام الصفقة.

فى سياق أخر، يغيب إسلام عيسى لاعب وسط بيراميدز عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، حيث يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وحصل إسلام عيسى على بطاقة صفراء في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل 1 / 1 على ستاد الدفاع الجوي، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة للاعب ليغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف.