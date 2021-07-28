شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عمر عصر: لا أستطيع مطالبته بالفوز على بطل العالم لكن المفاجآت واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماجد عاشور مدرب عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، أن عصر حقق إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق في اللعبة بوصوله إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020" عبر قناة أون تايم سبورت: الحمد لله على الانجاز الذي حققه عمر عصر لتنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية بعد وصوله لربع النهائي في الأولمبياد، والمنافسات لم تكن سهلة وتلقينا مباركات من كل الدول العربية والأفريقية

أضاف: استعدينا بشكل خاص لدورة الألعاب الأولمبية، سنواجه أقوى لاعب في تنس الطاولة في ربع النهائي لكن أملن كبير في تقديم نتائج طيبة، لا أستطيع أن أطالب عمر بالفوز في ربع النهائي، لكن لا شئ مستحيل مع تنس الطاولة ووارد جداً أن يحقق مفاجأة في البطولة ونتمنى أن تساندنا دعوات الجماهير.

وحقق البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنجازاً فريداً خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، في مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7.

ويواجه عصر في دور الثمانية لاعب الصين لونج ما يوم اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان، والواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

يذكر أن لونج ما حاصل على لقب بطولة العالم في تنس الطاولة 3 مرات، بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريودي جانيرو.

بدأ عمر عصر المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.

وعندما بلغ 12 سنة أشركه علاء مشرف فى أول بطولة للأندية العربية باليمن، ليكون أصغر اللاعبين، ليفوز النادى الأهلى بها بعد غياب فترة طويلة انضم بعدها لفريق الرجال.

فاز عمر بذهبية البطولة الأفريقية لعام 2005 وتم منحه مكافأة من رئيس الاتحاد الدولى أدهم شرارة، وأصبح عمر عصر المصنف رقم واحد على الدورى السويدى فى عمر الـ16، وعاد إلى مصر، ليتلقى عدة عقود للاحتراف، وبعد موافقته واستمراره فى حصد الجوائز حصل على لقب أفضل لاعب، وجاء فى المركز الثالث، وأصبح أفضل ناشئ تنس طاولة فى العالم.

وفاز بالمركز الثانى ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000، وفي مارس 2018 نجح عمر عصر في التتويج بالبطولة الأفريقية فى كينيا، وتأهل إلى كأس العالم 2018.

ونجح عمر فى التأهل لمونديال تنس الطاولة من خلال التصنيف العالمي، حيث يحتل عمر المركز 21 عالميا حاليا وهو أفضل مركز يصل إليه لاعب عربي وأفريقي في التاريخ.