شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى ينهى إجراءات انتقاله إلى فرنسا بعد نجاح الأهلى فى إعارته لإميان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات انتقال السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الأحمر إلى صفوف إميان الفرنسى لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائى بعد انتهاء الموسم المقبل، بعدما تلقى المهاجم السنغالى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من أندية فرنسية وإسبانية وتركية.

وأنهى الأهلى إجراءات رحيل بادجى إلى النادى الفرنسى بناء على الاتفاق الذى تم بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء ومسئولى إميان، ويقوم بادجى حاليا بإنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر من بلاده إلى فرنسا لبدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد قبل انطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن بادجى انتقل لصفوف أنقرة جوجو التركى فى الموسم الماضى على سبيل الإعارة بنية البيع أيضا، لكن هبوط النادى التركى لدورى الدرجة الثانية تسبب فى إلغاء تفعيل بند الشراء فى عقد المهاجم السنغالى وفشل بقائه فى تركيا.

وحسبما ذكرت تقارير صحفية فرنسية فإن بادجى سينضم إلى إميان على سبيل الإعارة مقابل 450 ألف يورو مع وضع بند فى عقده يمنح النادى الفرنسى شرائه بعد نهاية الموسم المقبل نظير دفع مليون و800 ألف يورو.

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى التخلص من أحد لاعبيه الأجانب المقيدين على ذمته فى الوقت الحالى، لاسيما أنه يضم 6 لاعبين أجانب مقيدين فى صفوفه وهم أليو بادجى وعلى معلول وبدر بانون وأليو ديانج وجونيور أجايى ووالتر بواليا.