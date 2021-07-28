شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كارتيرون وشيكابالا على هامش تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صباح اليوم الأربعاء جلسة سريعة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسى على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفنى للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل فى عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلى بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.

وانتظم شيكابالا فى تدريبات الزمالك الجماعية أمس لأول مرة بعد الخضوع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التى خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفنى للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفنى المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.

وفضل الفرنسى كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبا آخر عصر اليوم.

وعقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء من أجل الإشادة بمستواهم والتزامهم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب.

وأشاد كارتيرون بالحالة الفنية التى ظهر عليها اللاعبون، حيث شدد فى حديثه معهم على أهمية الاستمرار فى نفس حالة التركيز من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات مسابقة الدورى الممتاز المتبقية.

ويتواجد الزمالك فى معسكر مغلق فى فندق برج العرب بالإسكندرية، فى ظل فترة التوقف الحالى للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة فى الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدورى.