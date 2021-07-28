شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوصل لاتفاق مبدئى مع على ماهر للتجديد موسم آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية رئيس النادى لاتفاق مبدئى مع على ماهر المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى، على التجديد وتوقيع عقد جديد يضمن استمرار ماهر مع الفريق البورسعيدي لمدة موسم جديد.

وعقد محمد الخولى نائب رئيس النادى عدة جلسات مع على ماهر فى الأيام القليلة الماضية، أبلغه فيها بتقدير مجلس الإدارة للمجهودات الكبيرة التى قدمها للفريق هذا الموسم.

وعاتب على ماهر فى إحدى الجلسات مسئولى المصرى بسبب بعض التصريحات التى حملوه فيها نتائج بعض المباريات، وتسريب التحقيق معه بسبب تراجع النتائج لوسائل الإعلام.

واحتوى الخولى غضب على ماهر وأوضح له الصورة التي يراه عليها مجلس الإدارة، ومدى تقدير الجماهير لمجهوداته مع المصري، مطالبا المدير الفني بالاستمرار مع الفريق الموسم المقبل وهو ما وافق عليه ماهر بشكل مبدئي.

ويرتبط على ماهر مع المصري البورسعيدى بعقد ينتهى بنهاية هذا الموسم، وعقد جلسة في الأسابيع الماضية مع مسئولي النادي لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.