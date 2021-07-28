شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس مكشوف فى استقبال هداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمطار القاهرة لصعود ثنائي التايكوندو عليه فور خروجهما من المطار، بعد وصولهما في تمام الساعة 11:15 قادمين من طوكيو عن طريق الدوحة علي متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 130، والتى تصل مبنى الركاب رقم 2.

وقرر مجلس إدارة الصيد تكريم الثنائى سيف عيسى وهداية ملاك الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية .

ودعا مسئولو الصيد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور بداية من الواحدة ظهرا للمساهمة في تكريم البطلين اللذان رفعا اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية وحققا الميدالتين لمصر حتى الآن .

وأكد المسئولين بالصيد انه سيتم غلق موقف السيارات الشرقى " بجوار بوابة 7 " لإستقبال البطلين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءً.