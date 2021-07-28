شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يحفز لاعبى المصارعة فى جلسة خاصة قبل بدء منافسات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020 جلسة مع لاعبى منتخب المصارعة بحضور اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة من أجل تحفيز اللاعبين، وتأكيد ثقة البعثة المصرية فى قدراتهم فى المنافسة بقوة فى منافسات المصارعة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأتى الجلسة ضمن الجلسات التى يعقدها رئيس البعثة المصرية المهندس هشام حطب من أجل رفع معنويات اللاعبين خاصة المقبلين على منافسات جديدة في الفترة القادمة، ويستعد منتخب المصارعة لانطلاق المنافسات الخاصة به يوم 1 أغسطس.



هشام حطب ومنتخب المصارعة



هشام حطب ومنتخب المصارعة

وتأهل من المصارعة 8 لاعبين وهم كل من عبد اللطيف منيع ، محمد ابراهيم كيشو ، هيثم فهمى ، عمرو رضا ، ضياء جودة ، محمد مصطفى ، سمر حمزة ، وايناس خورشيد . وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًّا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

وتعول أسرة المصارعة المصرية آمال كبيرة على نجم المنتخب المصارع محمد إبراهيم كيشو من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 الحالية، حيث سيخوض منافساته يوم 2 أغسطس المقبل .

ويمتلك كيشو خبرات قوية تمكنه من الوصول إلى منصات التتويج فى الأولمبياد ، خاصة أن اللاعب نجح فى التواجد على منصات التتويج العالمية من قبل.

وتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.