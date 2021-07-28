شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه إنبى وديا اليوم استعدادا لمواجهة زهرة الجنوب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإنتاج الحربى عصر اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره إنبى باستاد بتروسبورت، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الجمعة 6 أغسطس المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج صفحة مباراة الأهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت القاتل من المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول للأهلى التونسى على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 37 احتسبها محمد معروف حكم المباراة ضد أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى، وأضاف حسين الشحات ووالتر بواليا الهدفين الثانى والثالث للأحمر، بينما أحرز هدفى الإنتاج الحربى محمد طارق أبو العز ومصطفى البدرى، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 55 نقطة في المركز الثانى بالدورى، بينما تجمد رصيد العجلات الحربية عند 19 نقطة في المركز الأخير.

وشهدت المباراة سيناريوهات صادمة للأهلي، بعدما استقبل هدفين من الإنتاج الحربي، مستغلا المساحات الشاسعة وغياب التركيز بين لاعبي الأهلي والإرهاق البدني الذي ضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث نجح مصطفى البدري ومحمد طارق أبو العز في إحراج الفريق الأحمر.

وخاطر موسيماني بكل أوراقه الهجومية وسحب ثنائي قلب الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف واعتمد على الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج، ولعب برباعي هجومي هم مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا ومعهم علي معلول من الجبهة اليسرى لإرسال الكرات العرضية وهي ما أتت بثمارها في كرة الهدف الثالث وهدف الفوز القاتل في المباراة.