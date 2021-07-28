شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكتفى بتدريبات خفيفة للاعبى الزمالك قبل ودية أبها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء فى ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وشرح كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.

وفضل الفرنسي كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبا آخر عصر اليوم.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء من أجل الإشادة بمستواهم والتزامهم خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأشاد كارتيرون بالحالة الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، حيث شدد في حديثه معهم على أهمية الاستمرار في نفس حالة التركيز من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات مسابقة الدوري الممتاز المتبقية.

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق في فندق برج العرب بالإسكندرية، في ظل فترة التوقف الحالي للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.

وشهدت الفترة الماضية تألقا شديدا لمصطفي فتحي مع سموحة منذ إعارته في يناير الماضي، وهو ما جعل كارتيرون يتمسك بعودته لانهاء أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق وكذلك الإصابات والغيابات التي يتعرض لها لاعبو الخط الهجومي في الزمالك، ورفض كارتيرون فكرة اعارة اللاعب مرة أخرى لأي نادي في الموسم الجديد او الاستغناء عنه نهائيا، خاصة في ظل العروض التي تلقاها مصطفي فتحي عقب تألقه مع سموحة.

وخاض مصطفي فتحي 21 مباراة مع سموحة حتي الآن نجح خلالها في إحراز 10 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ما جعله من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال الستة أشهر الماضية.